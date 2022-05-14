إنتصار: «بقدم أدوار من غير مكياج.. ومش محتاجة عمليات تجميل»

كشفت الفنانة إنتصار حقيقية الأخبار المتداولة بشأن إجرائها عمليات تجميل خلال الفترة الماضية، وذلك بعد تداول صورة لها رفقة ابنتها في كواليس أحد أعمالها الفنية.

ونفت إنتصار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، خضوعها لأي عملية تجميل خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها لا تفكر في هذا الشأن مطلقا، موضحة: «ألجأ ليه لعمليات التجميل ما أنا زي القمر أهو».

إنتصار: ألجأ للمكياج عند تقديم شخصية كبيرة في السن

وأضافت «إنتصار» أنها عادة ما تظهر دون مكياج في أعمالها الفنية، وتلجأ أحيانا للميكاج للظهور بعلامات كبر السن حسب طبيعة الشخصية التي تجسدها في العمل الفني.

وتابعت: «ساعات بعجز نفسي زي مسلسل ذات أو أظهر بدون مكياج زي يتربي في عزو، وواحد صفر».

إنتصار تشارك في دراما رمضان 2022 بـ«أحلام سعيدة»

وشاركت إنتصار في دراما رمضان 2022 من خلال مسلسل «أحلام سعيدة» بطولة يسرا، غادة عادل، شيماء سيف، مي كساب، هشام إسماعيل، محمد أوتاكا، نور محمود، هشام عاشور، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي، ميسرة، إسماعيل فرغلي، وهو من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

أحداث مسلسل «أحلام سعيدة»

وتدور أحداث مسلسل «أحلام سعيدة» حول ثلاث سيدات في منتصف العمر، وهن فريدة، وشيرين، وليلى، من طبقة اجتماعية مختلفة، يعانين من الأرق، ويجمعهن القدر سويا ليخضن تجاربا تساعدهن في التغلب على مشاكلهن ومواصلة حياتهن بطريقة أفضل.