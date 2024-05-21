هيدي كرم تكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل الوصفة السحرية.. يعرض قريبا

كشفت الفنانة هيدي كرم، عن البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد «الوصفة السحرية»، والمقرر عرضه الفترة المقبلة، وذلك من خلال منشور شاركته مع جمهورها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

هيدي كرم تروج لمسلسل الوصفة السحرية

وظهرت هيدي كرم على بوستر مسلسل الوصفة السحرية بـ لوك مختلف تماما عليها، وعلقت «مسلسل الوصفة السحرية ابتداء من 8 يونيو على شاشة dmc».

يذكر أن مسلسل الوصفة السحرية يشارك فيه عددا كبيرا من الفنانين، بينهم شيري عادل، وهيدي كرم، وإسلام جمال، وبسمة داود، وكارولين عزمي، وعمر الشناوي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف هاني سرحان، وإخراج خيري سالم.