خطورة الإنترنت على الصحة النفسية.. 44% من الطلاب يستخدمونه لمدة 3 ساعات يوميا

قالت الدكتورة نرمين شاكر، استشاري المبادرة الرئاسية لمكافحة إفراط استخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية، أن الهدف من المبادرة هو الحد من انفراط في استخدام الإنترنت لدى فئة معينة وهي المراهقين والشباب، منوهة بأن الفكرة بدأت في عام 2020 من خلال إجراء بحث مسحي لمدارس الإعدادي والثانوي على مستوى الجمهورية في 1000 مدرسة.

بحث عن أعداد مستخدمي الإنترنت

وأشارت «شاكر»، خلال لقائها مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر قناة «دي أم سي»، إلى أن مؤشرات البحث ناقوص خطر، وتم اكتشاف أن 50% من الطلاب يستخدمون الإنترنت بشكل عام، وحوالي 44% يستخدمون الإنترنت أكثر من 3 ساعات يوميًا، 20% يستخدمون الإنترنت أكثر من 6 ساعات يوميًا وبشكل خاص البنات، وربط استخدام الإنترنت وتأثيره على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، وهناك ارتباط شرطي بين عدد ساعات الاستخدام والأعراض النفسية والتقلبات المزاجية والتأثير على الدراسة وكانت بداية الفكرة في اتخاذ خطوات.

تفاصيل المبادرة الرئاسية لمكافحة إفراط استخدام الإنترنت

وأوضحت أن خطوات هذه المبادرة بدأت بمذكرة لمجلس النواب واتخاذ إجراءات لتقنين استخدام الإنترنت وألعاب الفيديو، مشددة على أن التوعية بالاستخدام الصحي والمضر لألعاب الفيديو والإنترنت، مؤكدة أنه لا يصح استخدام الأطفال للشاشات قبل سن الـ3 سنوات، ومن سن الـ6 لـ12 يسمح باستخدام التلفزيون لمدة ساعة في اليوم، وبداية من 12 سنة يسمح باستخدام الأجهزة الذكية.

وأشارت إلى أن آلية تنفيذ المبادرة يكون من خلال تقديم خدمات التشخيص المبكر ويكون من خلال المدارس والأندية ومراكز الشباب ويكون من خلال كوادر غير متخصصة ولكنها مدربة، وهذه المبادرة ستجوب كل المحافظات، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة للبدء في المسح وبداية التثقيف.

وشددت على أن الهدف المباشر للمبادرة هو رفع الوعي عن الآثار السلبية للاستخدام المفرط للإنترنت كالآثار الجسدية والنفسية من الإفراط في الإنترنت، منوهة بأنهم يبدأون بالتوعية والتثقيف والتأكد من وصول الطالب لدرجة إدمان الإنترنت وتوفير العلاج وتدريب متخصصين على العلاج.