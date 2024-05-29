هل ينقطع الإنترنت والاتصالات عن العالم هذا الأسبوع؟.. مفاجأة مرتقبة

الحديث عن انقطاع الاتصالات أو خدمات الإنترنت، أمر يهم ملايين الناس حول العالم، ولا يتوقف على انقطاع التواصل البشري فقط، بل تعطل الأعمال وخسارة أموال طائلة، وغيرها من الأمور التي تهم المواطنين حول العالم.

عاصفة شمسية جديدة تهدد بقطع الاتصالات

مفاجأة كبرى كشفتها صورة التقطها المسبار المتجول بيرسيفيرانس التابع لوكالة ناسا، من موقعه داخل فوهة «جيزيرو» على سطح المريخ، تؤكد تحرك البقعة الشمسية التي حدثت مؤخرًا، التي أنتجت الشفق القطبي المرئي في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

فلم ينس العالم ما خلفته البقعة الشمسية، في مطلع الشهر الجاري، من انفجارات وانقطاع موجات الراديو في بعض المناطق، حتى عادت لتهدد الأرض بمزيد من العواصف الجيومغناطيسية التي ينتظرها العالم هذا الأسبوع.

وبحسب موقع «Paper Insider»، يمكن أن تتسبب عودة البقعة العملاقة «AR3664» التي حدثت يوم 10 مايو الجاري، إلى مزيد من الشفق القطبي.

وسجل مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع لوكالة ناسا الفضائية، توهجا قبالة الطرف الجنوبي الشرقي للشمس بقياس X2.9، مؤكدًا أن التوهجات X تعد أقوى تصنيف للتوهجات، مما قد يؤدي إلى انقطاع الراديو وغيرها من الاتصالات على الأرض.

حقيقة انقطاع الإنترنت والاتصالات عن العالم

شرح المهندس أحمد طارق، استشاري التكنولوجيا وأمن المعلومات، ما سيحدث خلال الايام المقبلة، حال اندلاع عاصفة شمسية قوية، فمن المؤكد أن تؤثر على سرعة الإنترنت والاتصالات: «طبيعي أي تغيير جذري في الجو، من عواصف شمسية وتوهجات، أو حتى برق وأمطار وسيول، سيترك تأثيرًا على قوة الاتصالات وسرعة الإنترنت، لأنه بيأثر على الموجات الصوتية وأجهزة الإرسال والأستقبال».

وعن انقطاع الإنترنت والاتصالات عن العالم تمامًا، بسبب العاصفة الشمسية، أوضح خبير أمن المعلومات، لـ«الوطن»، استحالة الأمر، لوجود بدائل وخطط أخرى: «مش هيحصل أبدًا، بيكون فيه بدائل، وخطط، وأهمها وجود كابلات تحت البحر مش هتتأثر وقتها».

الجدير بالذكر أنه قبل يومين وتحديدا الإثنين الماضي، اندلع توهج شمسي قوي من الفئة X من الطرف الجنوبي الشرقي للشمس، ووصل إلى ذروته حوالي الساعة (07:08 بتوقيت جرينتش)، وفقًا لما أورده موقع «Space.com».