تحذير من تنزيل تطبيقات عبر الإنترنت من مصادر غير معلومة.. تعرضك للخطر

مع كثرة التعرض للإعلانات عن تطبيقات جديدة، والترويج لها على أنها يمكنها تنفيذ مهام عديدة، يقع بعض الأشخاص في خطأ كبير، وهو تنزيل هذه التطبيقات على هواتفهم المحمول عبر الإنترنت من مصادر غير موثوقة، ما يُعرض هاتفهم المحمول للخطر من قِبل المتطفلين.

تنزيل التطبيقات من مصادر غير موثوقة

وبحسب ما ورد على موقع «العربية»، نقلًا عن صحيفة «Times of India»، فإن تنزيل التطبيقات من مصادر غير موثوقة عبر الإنترنت قد يُشكل مخاطر أمنية كبيرة؛ إذ تفتقر تلك المصادر للتدابير الأمنية التي تؤدي إلى تهديدات مختلفة مثل البرامج الضارة والانتهاكات السيبرانية وسرقة الهوية.

وبدلًا من المتاجر الرسمية لتنزيل التطبيقات، ومنها «Google Play» و«Apple App Store»، تتوافر إصدارات مجانية معدلة من هذه التطبيقات عبر الإنترنت، ما يجعل البعض يميل إلى تنزيلها دون التفكير في المخاطر الأمنية والعواقب الوخيمة المحتملة مقارنة بفوائدها المحدودة.

خطورة تنزيل التطبيقات عبر الإنترنت

وتتمثل خطورة تنزيل التطبيقات عبر الإنترنت من مصادر غير موثوقة، في الآتي:

1- الافتقار إلى الأمان:

في أغلب الأحوال، تفتقر المصادر غير الرسمية للأمان، من خلال افتقارها لعمليات الفحص الأمني الصارمة وعمليات التدقيق التي تطبقها متاجر التطبيقات الرسمية، مثل متجري «Google Play» و«Apple App Store»؛ إذ ينفذان إجراءات أمنية قوية لفحص التطبيقات بحثًا عن البرامج الضارة وبرامج التجسس وغيرها من الأكواد الضارة قبل إتاحتها للمستخدمين.

2- برامج ضارة:

إذ قد تتسبب هذه التطبيقات في تحميل برامج ضارة على الهاتف، ما يُسبب مشكلات مختلفة، بما يشمل قرصنة البيانات وسرقة الهوية والوصول غير المصرح به إلى المعلومات الشخصية.

3- الجرائم الإلكترونية:

إذ يقوم القراصنة أو الهاكرز بتعديل التطبيقات الشائعة التي تلقى إقبالًا من المستخدمين لتشمل تعليمات برمجية ضارة، مما يؤدي إلى تمكنهم من الوصول للبيانات الشخصية على الهاتف.

4- الافتقار إلى التحديث:

إذ تفتقر التطبيقات غير الرسمية التي يتم تنزيلها عبر الإنترنت من مصادر غير موثوقة إلى التحديثات والدعم؛ مما يجعلها عرضة للثغرات الأمنية التي قد يستغلها الهاكرز في الوصول إلى البيانات الشخصية على الهاتف.