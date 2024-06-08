فصائل عراقية تستهدف إسرائيل و«القبة الحديدية» تفشل في التصدي لها

نجحت فصائل عراقية في إطلاق طائرات بدون طيار على شمال إسرائيل، وفشلت منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية في التصدي لها وإسقاطها، وهو ما يعتبر تطورا جديدا في الحرب التي بدأت منذ 7 أكتوبر الماضي ومستمرة منذ 246 يوما حتى الآن.

فصائل عراقية تعلن مسؤوليتها عن هجمات بطائرات بدون طيار على إسرائيل

وأعلنت فصائل عراقية مسؤوليتها عن هجمات بطائرات بدون طيار على إسرائيل هذا الصباح، ومن غير الواضح ما إذا كانت الطائرة بدون طيار التي ضربت منطقة مفتوحة في شمال إسرائيل في وقت سابق قد انطلقت بالفعل من العراق، حسبما أكد موقع صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الناطق باللغة الإنجليزية.

وأشارت الفصائل العراقية في بيان، إلى أنها استهدفت هدفا حيويا داخل الأراضي المحتلة «سنواصل تدمير معاقل العدو ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل».

القبة الحديدية تفشل عدة مرات

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تفشل فيها القبة الحديدية للتصدي لمخططات استهدافها، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يحقق في سبب عدم انطلاق صافرات الإنذار عندما سقطت طائرتان مسيرتان على الأقل في بلدة حرفيش ذات الأغلبية الدرزية، والتي تقع على بعد عدة كيلومترات من الحدود اللبنانية.