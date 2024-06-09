كيفية حساب شحنتك في البريد المصري بخطوات بسيطة.. اعرف شروط الخدمة

تتيح منصة مصر الرقمية، العديد من الخدمات التي تُسهل على المواطنين الخدمات التي يحتاجونها وذلك لمواكبة التحول الرقمي الذي تسعى الدولة المصرية لتعميمه خلال السنوات الأخيرة، ومن بين ذلك حساب الشحنة في البريد المصري.

حساب شحنتك من البريد المصري

ويُمكن للشخص الراغب في حساب الشحنة الخاصة به من البريد المصري، أنّ يتبع الخطوات الآتية للحصول على الخدمة التي يحتاجها.

1- في البداية يجب أنّ يكون للشخص حسابا على منصة مصر الرقمية.

2- يتم الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنا.

3- يتم اختيار أيقونة البريد المصري.

4- يتم اختيار خدمة احسب شحنتك.

5- بعد اتباع كل الخطوات السابقة، يتمكن الشخص من حساب الشحنة البريدية الخاصة به من مكانه.

الشروط والأحكام للحصول على الخدمة

وهناك عدد من الشروط والأحكام حتى يتم استفاء هذه الخدمة، وتتمثل في الآتي:

- يجب تحديد جهة الإرسال «خارجي/ محلي».

- تحديد محافظة الراسل والمرسل إليه في حالة الإرسال المحلي.

- تحديد الدولة المرسل إليها في حالة الإرسال الدولي.

- يجب تحديد وزن الشحنة بشكل دقيق.

- يجب تحديد نوع محتوى الشحنة المراد إرسالها.