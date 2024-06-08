توقعات برد حماس والفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار بغزة خلال ساعات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن ترد حركة حماس والفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار اليوم.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة في اليوم 264، فقد قصف جيش الاحتلال مناطق متفرقة من القطاع مما أدي إلى استشهاد وإصابة مدنيين.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، باستشهاد 11 مواطنًا، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال على مدينة غزة ووسط القطاع منذ فجر اليوم السبت.

ونقلت «وفا» عن مصادر طبية، انتشال طواقم الدفاع المدني جثامين خمسة شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلاً لعائلة مهنا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما أدى أيضاً إلى إصابة 14 آخرين بجروح مختلفة.