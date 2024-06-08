وفد حركة الجهاد الإسلامي في طريقه إلى الدوحة للمشاركة بمفاوضات غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن وفدًا من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في طريقه إلى الدوحة حاليًا؛ للمشاركة في المفاوضات بشأن الهدنة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

رد حماس والفصائل خلال ساعات

كما صرحت وسائل إعلام فلسطينية، بأنه من المتوقع أن ترد حركة حماس والفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار اليوم وتقدم ردود فعلها.

من جانبها، أعلنت حركة المجاهدين الفلسطينية، أمس، مواصلة المقاومة من أجل إنهاء الحرب، من خلال إنهاء إطلاق النار بشكل دائم، وانسحاب العدو من قطاع غزة، وعودة النازحين، وتقديم المساعدات العاجلة لشعبنا، والسعي نحو تحقيق صفقة جادة ومشرفة للأسرى، وكسر الحصار الظالم عن غزة بشكل شامل.