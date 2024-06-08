رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

راديو جيش الاحتلال: تنفيذ غارات شمال رفح الفلسطينية مع التركيز على محور فيلادلفيا

كتب:

أحمد عادل موسى
12:30 م | السبت 08 يونيو 2024
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن موقع راديو الجيش الإسرائيلي عن تطورات العمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث أشار إلى استمرار العمليات بشكل محدود في رفح الفلسطينية، مع التركيز الرئيسي على محور فيلادلفيا وتنفيذ غارات شمالاً على رفح، دون تسجيل أي اقتحامات واسعة في المنطقة حتى الآن.

إغلاق محور فيلادلفيا فوق وتحت الأرض

وزعم جيش الاحتلال، أن الجيش الإسرائيلي يركز في رفح الفلسطينية على إغلاق محور فيلادلفيا فوق وتحت الأرض، وبدرجة أقل على تدمير الفصائل الفلسطينية هناك، مشيرة إلى العملية الحالية في رفح ستستغرق عدة أسابيع أخرى.

ومن الجدير بالذكر، أن قد جيش الاحتلال الإسرائيلي وصل أمس إلى شاطئ رفح مما يعني السيطرة الكاملة على 13 كيلومترا من المحور.

 

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة للأونروا الليلة الماضية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن سقوط هدف مشبوه في منطقة جبل الشيخ بالجولان 

«حزب الله» يعلن استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع الراهب بقذائف المدفعية 

إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة فقوعة شمال شرق مدينة جنين

«حزب الله» يعلن استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مثلث الطيحات
بقلم أحمد عادل موسى