راديو جيش الاحتلال: تنفيذ غارات شمال رفح الفلسطينية مع التركيز على محور فيلادلفيا

أعلن موقع راديو الجيش الإسرائيلي عن تطورات العمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث أشار إلى استمرار العمليات بشكل محدود في رفح الفلسطينية، مع التركيز الرئيسي على محور فيلادلفيا وتنفيذ غارات شمالاً على رفح، دون تسجيل أي اقتحامات واسعة في المنطقة حتى الآن.

إغلاق محور فيلادلفيا فوق وتحت الأرض

وزعم جيش الاحتلال، أن الجيش الإسرائيلي يركز في رفح الفلسطينية على إغلاق محور فيلادلفيا فوق وتحت الأرض، وبدرجة أقل على تدمير الفصائل الفلسطينية هناك، مشيرة إلى العملية الحالية في رفح ستستغرق عدة أسابيع أخرى.

ومن الجدير بالذكر، أن قد جيش الاحتلال الإسرائيلي وصل أمس إلى شاطئ رفح مما يعني السيطرة الكاملة على 13 كيلومترا من المحور.