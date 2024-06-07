وزيرة التضامن تعلن نجاح الرائدات الاجتماعيات في تسويق منتجات بنك ناصر

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرائدات الاجتماعيات نجحن في تسويق منتجات بنك ناصر الاجتماعي في أولى تجاربهن في حملات التمكين الاقتصادي، ونجحن في جذب 31 مشروعًا في أول أيام الحملة.

وأوضحت «القباج» في بيان، أنه سبق تدشن مشروع تمكين الرائدات الاجتماعيات في الشمول المالي، وتسويق المنتجات المصرفية لبنك ناصر الاجتماعي، موضحة أن البنك يتواءم مع توجه الدولة المصرية في التوسع في تمويل تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، مع إتاحة إقراض ميسر للنساء والشباب، ويركز على القرى والنجوع.

منتجات بنك ناصر الاجتماعي

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن إدراج الرائدات الاجتماعيات في مشروعات التمكين الاقتصادي يحقق استفادة للمرأة الأولى بالرعاية، ويسوق منتجات بنك ناصر الاجتماعي، ومصدر دخل إضافي للرائدات، لافته إلى أن الرائدات الاجتماعيات سفراء الوزارة لنقل رسائل التنمية وتوصيل صوت المجتمع، وقوة مدنية تنشر المعرفة، وتحمي العقول وتحفز على المشاركة المجتمعية وتشكيل الرأي العام.

تحفيز طاقات النساء

ونوهت إلى أن بنك ناصر، فريد من نوعه، كونه البنك الاجتماعي الأوحد في مصر، ويهدف لتمكين النساء، وبصفة خاصة من هن في مناطق لا تتاح فيها خدمات مصرفية ميسرة، مؤكدة أن تدشين مشروع تمكين ومشاركة الرائدات الاجتماعيات في الشمول المالي يسهم في تحفيز طاقات النساء وإشراكهن في سوق العمل، وبما يعود بالفائدة أيضًا على زيادة الدخل الشهري للرائدات.