«التضامن»: تسجيل أكثر من 21 ألف مواطن للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن حملة «هنوصلك» بالتعاون مع مؤسسة «صناع الحياة» والهلال الأحمر المصري، سجلت 21.490 مواطنًا في منظومة ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأوضحت الوزارة أن الحملة تواصل جهودها على مستوى جميع المحافظات، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني للتعريف ببطاقة الخدمات المتكاملة وكيفية الحصول عليها، مؤكدة أن هذه البطاقة توفير العديد من المزايا لأصحابها، أولها العمل ضمن فئة الـ 5% والحصول على وحدات سكنية مُخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

بحث التظلمات المقدمة

وأشارت إلى أن مديريات التضامن الاجتماعي، تعقد اجتماعات بصفة دورية لبحث التظلمات المقدمة بشأن الحصول على البطاقة، موضحة أن هذه التظلمات يبت البت فيها والوقوف على ما جاء بها بالتنسيق مع المديريات.

وشددت على أن جميع الكشوفات الطبية المطلوبة للحصول على البطاقة لابد أن تكون مُميكنة بالكامل، إذ تقرر إلغاء أي تقرير صحي غير مُميكن، وجرى تعميم هذه التعليمات على جميع المحافظات.

ونوهت الوزارة إلى أن إدارة التأهيل هي المنوطة باستخراج هذه البطاقات، وبمجرد استخراجها يتم توريدها لمديريات التضامن على مستوى الجمهورية لتوزيعها على الوحدات الاجتماعية، تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين المستحقين.