مسؤول إسرائيلي سابق يحذر من توسيع المعارك في الشمال: حزب الله سيدمرنا

حذر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، غيورا أيلاند، اليوم، من احتمالية اندلاع حرب بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان، مشددًا على أن إسرائيل ستواجه تدميرًا كاملاً إذا قررت القتال ضد حزب الله، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

أيلاند: إسرائيل ليس لديها القدرة على تحقيق النصر على حزب الله

وأكد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، أن إسرائيل ليس لديها قدرة الانتصار على حزب الله.

ومنذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، تصاعدت التوترات على الحدود الشمالية بين إسرائيل ولبنان، حيث قام الجيش الإسرائيلي بقصف عدة بلدات لبنانية واستهدف عناصر من حزب الله.

وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجيهات بتوسيع الضربات على لبنان، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي عن إجراء تدريبات تحاكي سيناريوهات حرب على الأراضي اللبنانية في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك تحريك سريع للقوات.