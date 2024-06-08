حزب الجيل يرحب بإدراج إسرائيل في القائمة السوداء: انتصار جديد

رحب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بإدراج إسرائيل في القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تلحق الأذى بالأطفال في مناطق النزاع، مشيرا إلى أن هذا القرار تأخر أكثر من 8 أشهر، لأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جرائم إبادة جماعية ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة منذ اليوم الأول لحربها الوحشية فى الثامن أكتوبر الماضي على قطاع غزة.

دلالات إدراج إسرائيل في القائمة السوداء

وأضاف «الشهابي»، في بيان، أن إسرائيل ارتكبت عددا من المجازر الوحشية منذ السابع من أكتوبر حيث دمرت المدارس والمستشفيات والأسواق والبنايات تدميرا كاملا ، وارتكبت العشرات من المجازر والمذابح التي راح ضحيتها أعداد كبيرة من الأطفال وذلك باستخدام أحدث الأسلحة الأمريكية.

انتصار جديد للقضية الفلسطينية

واعتبر رئيس حزب الجيل هذا القرار انتصار سياسيا جديدا للقضية الفلسطينية، ويزيد من عزلة إسرائيل دوليا ويضع حلفائها في العالم في دائرة الاتهام بمشاركة إسرائيل فى جرائمها ضد المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، كما يزيد من سخط الرأي العام العالمي عليهم، خاصة دول الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم لحكومة الاحتلال الصهيوني أحدث الأسلحة الفتاكة التي تقتل وتذبح المدنيين في غزة ورفح الفلسطينية، وتحميها باستخدام الفيتو ضد أي قرار بوقف الحرب والعدوان، وأصدرت قانونا مؤخرا لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة اعتقال رئيس حكومة إسرائيل ووزير دفاعه بتهمة الإبادة الجماعية.