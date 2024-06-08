حدث ليلا.. أمريكا تعلن استخدام النووي وبدء العد التنازلي لانهيار إسرائيل

يزداد الصراع بين موسكو وواشنطن تعقيدًا، في وقت تعاني فيه إسرائيل من التخبط الداخلي وزيادة التوترات على الجبهة الشمالية مع لبنان، وخلال الساعات الماضية من الليل، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تعمل على استخدام الأسلحة النووية- الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.

أمريكا تعلن استخدام السلاح النووي الاستراتيجي

وبحسب ما أعلنه البيت الأبيض، فإن واشنطن تعمل على استخدام المزيد من الأسلحة النووية- الاستراتيجية في السنوات المقبلة؛ لردع التهديدات المتزايدة من روسيا والصين، وباقي أعداء أمريكا في العالم، ومن بينهم كوريا الشمالية وإيران، حسب «رويترز».

وأشار براناي فادي، كبير مسؤولي الحد من الأسلحة بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إلى أن واشنطن بدأت في تغيير سياستها، وذلك من أجل زيادة الضغط على موسكو وبكين، للتراجع عن رفض الدعوات الأمريكية لإجراء محادثات بشأن الحد من الترسانات النووية، كما تعمل واشنطن على أن تكون أكثر استعدادًا لشن هجمات مستقبلة ضد الأعداء.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا يرى أي تهديد كبير لسيادة روسيا يجعله يستخدم السلاح النووي، لكنه أشار إلى أن موسكو يمكنها إرسال أسلحة إلى الدول أعداء الغرب، وذلك خلال حديثه في المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرج.

أنتوني بلينكن يزور الشرق الأوسط

وفيما يتعلق بالصراع في الشرق الأوسط، يستعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى زيارة جديدة للشرق الأوسط الأسبوع المقبل، في وقت تحاول فيه واشنطن الضغط على إسرائيل والفصائل الفلسطينية لقبول المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكيي جو بايدن؛ لوقف إطلاق النار في غزة.

وتعد زيارة «بلينكن» هي الثامنة للشرق الأوسط، منذ العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على غزة

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، كما تستمر قواتها في قصف مناطق متفرقة من القطاع، وقامت خلال الساعات الماضية من الليل بقصف مخيم البريج وسط غزة، ومدينة رفح الفلسطينية جنوبي القطاع.

الجبهة الشمالية في إسرائيل تشتعل

وفيما يتعلق بالصراع على الجبهة الشمالية بين إسرائيل ولبنان، أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مثلث ‏الطيحات بالأسلحة الصاروخية، كما أضاف حزب الله أنه استهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع الراهب بقذائف المدفعية، حسب «القاهرة الإخبارية».

انهيار إسرائيل مسألة وقت فقط

ونشرت صحيفة «هآرتس» العبرية تقريرًا، قالت فيه إن العد التنازلي لانهيار إسرائيل قد بدأ بالفعل، مضيفة أن حكومة نتنياهو إن لم تتحرك بشكل فعال للتخلص من المتطرفين وإزالة آفة الاحتلال من تفكيرها، فسيكون انهيار إسرائيل مسألة وقت، خاصة مع تنامي الغضب العالمي ضدها.

وفي نهاية تقريرها قالت الصحيفة: «انهيار إسرائيل مسألة وقت فقط.. بدأ العد التنازلي».

روسيا تشن هجومًا ضد خاركيف

وفي الحرب الروسية الأوكرانية، شن الجيش الروسي هجومًا استهدف مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، وتسبب في أضرار كبيرة بمقهى ومبنى سكني، وأشعلت النار في محطة بنزين، حسب «رويترز».

حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرج، خلال زيارة للسويد، العضو الجديد في الحلف، قال إن أوكرانيا لها الحق وفقًا للقانون الدولي في مهاجمة أهداف عسكرية مشروعة في روسيا للدفاع عن نفسها.

رئيس وزراء الدنمارك تتعرض لهجوم في الشارع

وتعرضت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن للاعتداء بالضرب من أحد المواطنين، خلال تواجدها في شوارع الدنمارك، دون أن تصاب بأذى كبير، وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز».

وأعلنت الشرطة الدنماركية في كوبناهجن على منصة «إكس» أنها ألقت القبض على المُعتدي، وتحقق في الحادث، لكنها رفضت تقديم المزيد من التفاصيل.