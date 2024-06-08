خبير دولي: العلاقات «المصرية - الأذرية» شهدت طفرة حقيقية في عهد الرئيس السيسي

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إن العلاقات المصرية الأذربيجانية شهدت طفرة حقيقية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة مع الزيارة التاريخية لرئيس أذربيجان العام الماضي، والتي بدأت خلالها مرحلة جديدة للتعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارات ومجالات الأمن الغذائي والمائي والزراعة والثقافة والتعليم.

العلاقات المصرية الأذربيجانية

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا التعاون في الكثير من المجالات يؤكد دائما أن هناك أسس قوية في علاقات البلدين، والتي تمثل أسس تاريخية وروابط ثقافية ودينية تربط بين البلدين، لافتا إلى أن العلاقات شهدت طفرة نتيجة لتواصل الإرادة السياسية لدى قادة الدولتين في تطوير هذه العلاقات باستمرار.

انفتاح مصر على دول العالم

وأشار إلى أن زيارة الرئيس أذربيجان للرئيس السيسي اليوم تأتي في توقيت مهم جدا، موضحا أنه يمثل أهمية من حيث الدلالات والمخرجات، حيث أنها تعكس حقيقة انفتاح مصر على كل الدول في إطار سياسة دبلوماسية التنمية التي تتبنها مصر في عهد الرئيس السيسي، وهي توظيف السياسة الخارجية لمصر، وتطلعها لبناء شراكات اقتصادية متنوعة.