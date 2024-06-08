كاتب صحفي: العلاقات المصرية الأذربيجانية تاريخية وتتطلع إلى المستقبل

قال الكاتب الصحفي أشرف عبد الغني، إن زيارة رئيس أذربيجان إلهام علييف إلى مصر يأتي في سياق تعزيز التعاون بين الدولتين، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الأذربيجانية تتميز بعمق تاريخي كبير وتتطلع بشكل قوي وفعال للمستقبل، موضحا أن التعاون بين البلدين ليس قاصرا على إنتاج الأدوية فقط، ولكن أيضا الدولة المصرية تسعى من خلال كل الاتفاقيات الاقتصادية إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في مختلف المجالات، وتركز على فكرة توطين التكنولوجيا.

الدولة تحاول توفير المزيد من فرص العمل

وأضاف «عبد الغني»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن دولة أذربيجان متقدمة جدا في العديد من عديد من المجالات التكنولوجيا، مؤكدا أن الدولة المصرية دائما تحاول توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري من خلال التوسع في مجالات العمل، التي تصب بشكل أو بآخر على زيادة قدرات الدولة المصرية على الإنتاج، وبالتالي زيادة قدراتها على التشغيل.

تحركات مصرية لتحقيق الأهداف التنموية الكبيرة

وأكد أن التحركات المصرية تعطي إشارة أنها ستحقق الأهداف التنموية الكبيرة للدولة المصرية من خلال زيادة القدرات والقوى العمالة وتحقيق التنمية والتقدم الكبير الذي تسعى إليه مصر خلال الفترة القادمة، موضحا أن مصر في كل علاقاتها مع دول العالم تراهن بشكل أساسي على تحقيق هذا الأمر.