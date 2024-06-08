كاتب صحفي: حجم التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان بلغ 26 مليار دولار

قال صلاح مغاوري، نائب رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن العلاقات المصرية الأذربيجانية بدأت مع استقلال الأذربيجان، موضحا أن مصر كانت في مقدمة الدول التي اعترفت باستقلال أذربيجان بعد انفصالها عن الاتحاد السوفيتي السابق في شهر نوفمبر عام 1991.

مصر وأذربيجان تبادلت التمثيل الدبلوماسي في عام 1992

وأضاف «مغاوري»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن بعد هذا الاعتراف تبادل البلدان التمثيل الدبلوماسي في عام 1992، حيث بدأت الزيارات المتبادلة بين الدولتين واتسمت العلاقات بالحميمة والخصوصية الشديدة نظراً للتقارب الثقافي والتقارب في الكثير من المجالات بين البلدين، بالإضافة إلى أن مصر وأذربيجان تجمعهما العديد من التجمعات الإقليمية والدولية.

حجم التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان مرتفع

وأكد أن خلال الأعوام الماضية تمت الكثير من الاتفاقيات بين مصر وأذربيجان، موضحا أن هناك رؤية تجمع بينهما في الكثير من المجالات الثقافية والسياسية والتجارية، مؤكدا على أن حجم التبادل التجاري ارتفع بشكل ملحوظ، حيث أن من شهر يناير حتى شهر يونيو من العام 2022 بلغ التبادل التجاري بين البلدين حوالي 26 مليار دولار وهو رقم كبير جدا.