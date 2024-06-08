الرئيس السيسي ونظيره الأذربيجاني يشهدان توقيع 7 مذكرات تفاهم مشتركة
كتب:
نرمين عفيفي
01:17 م | السبت 08 يونيو 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس أذربيجان
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس أذربيجان، توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.وجاءت مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها على النحو التالي:
- توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الشباب والرياضة في أذربيجان.
- توقيع مذكرة تفاهم بشأن الصداقة والتعاون بين محافظة القاهرة والسلطة التنفيذية في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان.
- توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الكهرباء والطاقة المتجددة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بجمهورية مصر العربية ووزارة الطاقة بجمهورية أذربيجان.
- خطة العمل المشتركة للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومؤسسة التصدير وتشجيع الاستثمار بجمهورية أذربيجان.
- بروتوكول نوايا للتعاون بين وزارتي البترول والثورة المعدنية ووزارة الاقتصاد بجمهورية أذربيجان.
- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل الخبرات بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية ووزارة الاقتصاد بجمهورية أذربيجان.
- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية ووزارة التنمية الرقمية والنقل بجمهورية أذربيجان.