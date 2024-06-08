الرئيس السيسي ونظيره الأذربيجاني يشهدان توقيع 7 مذكرات تفاهم مشتركة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس أذربيجان، توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.وجاءت مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها على النحو التالي:

- توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الشباب والرياضة في أذربيجان.

- توقيع مذكرة تفاهم بشأن الصداقة والتعاون بين محافظة القاهرة والسلطة التنفيذية في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان.

- توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الكهرباء والطاقة المتجددة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بجمهورية مصر العربية ووزارة الطاقة بجمهورية أذربيجان.

- خطة العمل المشتركة للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومؤسسة التصدير وتشجيع الاستثمار بجمهورية أذربيجان.

- بروتوكول نوايا للتعاون بين وزارتي البترول والثورة المعدنية ووزارة الاقتصاد بجمهورية أذربيجان.

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل الخبرات بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية ووزارة الاقتصاد بجمهورية أذربيجان.

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية ووزارة التنمية الرقمية والنقل بجمهورية أذربيجان.