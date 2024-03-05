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دراما المتحدة

رئيس وزراء أرمنيا: ننوي تسوية الخلافات وعودة العلاقات مع أذربيجان

كتب:

يارا أشرف
03:18 م | الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس وزراء أرمنيا نيكول باشينيان

رئيس وزراء أرمنيا نيكول باشينيان

قال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، إنه ناقش مع الرئيس عبدالفتاح السيسي جهود البلدين لإحلال السلام في المنطقة وجنوب القوقاز، معربا عن تقديره لمواقف مصر المتزنة والبناءة.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية: «قدمت للرئيس السيسي المستجدات والمباحثات من الجانب الأرميني لتسوية النزاع مع أذربيجان، وأكدت نية أرمينيا لتسوية العلاقات وعودتها، بناء على الاعتراف بسلامة الأراضي بين الدولتين».

وأكد ضرورة رفع الحصار عن البنية التحتية  في المنطقة وسيادة الدول واحترام القوانين والمعاملة بالمثل والمساواة، مشيرا إلى أنه جرى تقديم مفترق طرق السلام كمبادرة يمكن من خلالها تغيير الأوضاع في المنطقة أكملها.

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بقلم يارا أشرف