شيخ الأزهر يتسلم دعوة رسمية من رئيس أذربيجان لحضور «COP29» في نوفمبر

سلّم السفير الدكتور الخان بولوخو، سفير أذربيجان لدى القاهرة، دعوة الرئيس الأذربيجان إلهام علييف، إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لزيارة البلاد خلال نوفمبر المقبل للمشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ COP29 المنعقدة في العاصمة باكو، والقمة المرتقبة لرموز الأديان المختلفة والمؤسسات الدينية من أجل المناخ، ومناقشة سُبُل تعزيز التعاون مع الأزهر في مجال حوار الأديان، والاستفادة من خبراته الكبيرة في هذا الشأن.

ورحَّب شيخ الأزهر بالدعوة الكريمة، مرسلًا تحياته إلى الرئيس إلهام علييف، وتقديره للدعوة الكريمة، وتطلعه لتلبيتها والمشاركة في القمة المهمة، متمنيًا أن تحظَى القمة بمناقشات جادة لأزمة تغير المناخ، والخروج بقراراتٍ ملزمةٍ للقوى الاقتصادية الكبرى، ومنصفة للدول النامية الأكثر تضررًا من تداعيات الآثار السلبية للأزمة الخطيرة.