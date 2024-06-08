ارتفاع توريد القمح للشون والصوامع بالشرقية إلى 605 آلاف طن

أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أنّ ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 605 آلاف و487 طنًا و670 كيلو إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

وأشارت وكيلة وزارة التموين بالشرقية، إلى أنّ درجة نظافة القمح الواردة على السيارة بدرجة نظافة واحدة، وفي حالة الحمولات التي تحتوي على قطعتين «وش ومقطورة»، يجب أن يكون وزن المقطورة منفصلاً عن «الوش»، ويدون في محضر الفرز الوزن ودرجة النظافة للمقطورة.

الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الزراعي

ومن جهته، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنّ الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الزراعي، من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثمنا جهود الفلاحين في زراعة محصول القمح، وتحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

متابعة عملية التوريد

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد، كذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.