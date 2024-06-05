ميناء دمياط يستقبل 23 ألف طن قمح خلال 24 ساعة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، استقبال 10 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما غادرت 6 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28 ألفا و715 طنا تشمل 3000 طن يوريا و2615 طن ملح معبأ و951 طن علف بنجر و1250 طن أسمنت معبأ و1200 طن صويا و50 طن رمل و19 ألفا و649 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54 ألفا و211 طنا تشمل 22 ألفا و724 طن قمح و7500 طن ذرة و6503 أطنان حديد و9235 طن فول صب و249 طن خشب زان و5500 طن سكر و2500 طن فول صويا، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1766 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 494 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4994 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 34 ألفا و972 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 202 ألفا و727 طنًا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2365 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكوم أبو راضي، وقطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5543 حركة.