محافظ المنيا: توريد 357 ألف طن قمح إلى الشون والصوامع منذ بداية الموسم

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2024، إذ جرى توريد 357 ألف طن و19 كيلوجرامًا منذ بدء الموسم، وذلك من خلال 42 موقعًا تخزينيًا تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة لاستيعاب الطاقة الإنتاجية كافة من المحصول، مشيراً إلى أنّ نسبة المساحة المنزرعة من القمح بلغت 216 ألف فدان لهذا العام.

متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح

وشدد محافظ المنيا على ضرورة التحقق من جودة القمح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين، مكلفًا رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين والأجهزة المعنية كافة، لمتابعة انتظام عمليات التوريد ميدانيًا لتذليل العقبات كافة والوقوف على سير العمل بالصوامع.

ووجه وكيل وزارة التموين بالمنيا، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الجهات كافة التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون، بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين، مع تفعيل قانون حظر نقل أي كميات من القمح خارج حدود المحافظة إلا بتصريح من مديرية التموين ومصادرة الكميات المضبوطة وتحرير محضر للسيارات المخالفة للقانون بالتنسيق مع الجهات المعنية.

استمرار عمليات التوريد حتى أغسطس المقبل

من جهته، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنّ أعمال التوريد بدأت منذ الاثنين 15 أبريل الماضي، وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، لافتاً إلى المتابعة الدورية لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة.