الرئيس السيسي يهنئ نظيره الأذربيجاني باستضافة بلاده مؤتمر المناخ «كوب 29»

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس أذربيجان معربا عن سعادته باستقباله في مصر والوفد المرافق له، في زيارة مهمة تعكس اهتمام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة، استنادا للروابط التاريخية الممتدة بين البلدين.

وقال السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع رئيس أذربيجان: «يسعدني في هذا السياق أن أتقدم لفخامتكم بالتهنئة على انتخابكم رئيسا لأذربيجان لفترة جديدة، وعلى الثقة التي حظت بها بلادكم لاستضافة وتنظيم الدورة الـ29 لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ».