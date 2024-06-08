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الرئيس السيسي يهنئ نظيره الأذربيجاني باستضافة بلاده مؤتمر المناخ «كوب 29»

كتب:

نرمين عفيفي
01:25 م | السبت 08 يونيو 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس أذربيجان معربا عن سعادته باستقباله في مصر والوفد المرافق له، في زيارة مهمة تعكس اهتمام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة، استنادا للروابط التاريخية الممتدة بين البلدين.

وقال السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع رئيس أذربيجان: «يسعدني في هذا السياق أن أتقدم لفخامتكم بالتهنئة على انتخابكم رئيسا لأذربيجان لفترة جديدة، وعلى الثقة التي حظت بها بلادكم لاستضافة وتنظيم الدورة الـ29 لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ».

 

 

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