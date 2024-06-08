الرئيس السيسي: ندعم المبادرات الرامية لتحقيق السلام في جنوب القوقاز

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنظيره الأذربيجاني إلهام علييف، مساندة مصر لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز، والدعم الكامل للحوار والتفاوض لتحقيق السلام العادل والشامل.

وأوضح «السيسي»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع رئيس أذربيجان، أنه يهمه في هذا الصدد الإشادة بالتقدم المحرز مؤخرًا فيما يتعلق بملف ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا بما يسمح بتدشين مرحلة جديدة من التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة.