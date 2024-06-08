متحدث جيش الاحتلال: إصابة جندي بجروح خطيرة في عملية استعادة المحتجزين

زعم متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية استعادة المحتجزين الأربعة من غزة صباح اليوم، تحت وابل من النيران في عملية معقدة، وقال إن الوصول إلى محمد الضيف سيكون مسألة وقت.

إصابة جندي بجروح خطيرة

أضاف أن الاحتلال الإسرائيلي سيواصل العمل في قطاع غزة حتى عودة جميع المحتجزين.

وأوضح أنه خلال استعادة المحتجزين الأربعة أُصيب أحد الجنود المشاركين في العملية بجروح خطيرة.