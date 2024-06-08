«الرقب»: أجهزة استخبارات أمريكية وبريطانية شاركت في تحرير المحتجزين الأربعة

كشف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، تفاصيل استعادة الاحتلال لأربعة محتجزين إسرائيليين من مخيم النصيرات بقطاع غزة، لافتًا إلى أن العملية شاركت فيها قوات الناتو وأجهزة استخباراتية تمتلك أحدث طائرات وأجهزة تجسس حديثة.

قوات الاحتلال استخدمت قوات المستعربين لجمع المعلومات

وأوضح «الرقب» في تصريح لـ«الوطن»، أن جيش الاحتلال تمكن من الوصول لأربعة من المحتجزين الذين لم يكونوا في نفق وإنما في شقق سكنية، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال استخدمت قوات المستعربين لجمع المعلومات، ودخلت بمساعدة أجهزة استخباراتية أمريكية وبريطانية، ووحدة 8200 الإلكترونية الصهيونية لوضع خطة عملية النصيرات اليوم.

وأكد «الرقب»، أن العملية شارك فيها بجانب المستعربين الشاباك واليمام وسلاح الجو والمدرعات، مشيرًا إلى أنه رغم كل هذه القوة المستخدمة يتباهى الاحتلال بأنه تمكن من الوصول لتحرير أربعة محتجزين.

«الرقب»: العملية بمثابة أنبوبة أكسجين لنتنياهو

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذه العملية بمثابة أنبوبة أكسجين لنتنياهو، وتؤكد أن عضو مجلس الحرب جانيتس كان يعلم بالعملية قبل عدة أيام، حيث أعلن أنه سينسحب من حكومة نتنياهو إلا إذا حدثت مفاجأة، وهاهي المفاجأة.

وتوقع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أن الأمور قد تتعقد، خاصة أن نتنياهو قد يعتبر أن استمرار الحرب هو السبيل لإطلاق سراح المحتجزين، وتوقع أن توافق المقاومة على مقترح الهدنة بعد أن تحصل على ضمانات مع توقعها برفض نتنياهو للهدنة.