سلطات الاحتلال تٌعطش الفلسطنيين وتخفض مياة الشرب للثلث

قررت شركة المياه الإسرائيلية تخفيض المياه المخصصة لمحافظات الخليل وبيت لحم الفلسطينية بمقدار يزيد عن الثلث، في الوقت الذي ترتفع فيه درجات الحرارة ولا تكفي المياه المخصصة للفلسطينيين أصحاب الأرض.

تخفيض المياه المخصصة للفلسطينيين بمقدار 35%

وناشدت بلدية الخليل، المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان، ضرورة التدخل العاجل لحل أزمة المياه في جنوب الضفة الغربية، إثر القرار الذي اتخذته شركة ميكروت الإسرائيلية الكميات المخصصة لمحافظتي الخليل وبيت لحم بنسبة 35%.

وبحسب بيان البلدية الذي نشرته وكالة الانباء الفلسطينية «وفا»، وحذرت فيه من تفاقم أزمة المياه في هذا التوقيت الذي من شأنه مضاعفة معاناة المواطنين وحرمانهم من أبسط حقوقهم بالحصول على المياه التي لا ترتقي كمياتها في الوضع الطبيعي إلى المستوى المطلوب لحصة الفرد.

وذكر تيسير أبو سنينة رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، أن الهدف الرئيسي من تخفيض سلطات الاحتلال الإسرائيلي كميات مياه الشرب هو زيادة حصة المستعمرين من المياه وذلك على حساب حصة محافظتي الخليل وبيت لحم، مشيرًا إلى أن تخفيض كمية المياه الواردة إلى محافظة الخليل سينعكس سلبا على فترة انقطاع المياه عن الفلسطينيين.