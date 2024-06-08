وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي عن تحرير المحتجزين الأربعة: «أشعر بفرحة عارمة»

علق وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على استعادة المحتجزين الأربعة من غزة، صباح اليوم، وقال «أشعر بفرحة عارمة، وقلبي ينفجر بالسعادة، عاد كل من نوعا وشلومي وأندريه وألموغ إلى ديارهم وإلى أحبائهم الذين كانوا ينتظرون ليلًا ونهارًا»، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

أضاف كاتس: «سنواصل العمل معًا، نشكر جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك والقوات البحرية».

وكان متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن استعادة 4 محتجزين إسرائيليين صباح اليوم، في غزة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.