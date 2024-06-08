رعب من تكرار سيناريو 7 أكتوبر.. تقرير عبري يكشف خطة حزب الله لـ«غزو إسرائيل»

كشفت قناة 12 العبرية، أن حزب الله اللبناني كان على وشك تنفيذ «غزو لإسرائيل» من خلال قوة الرضوان، قبل أن تشن الفصائل الفلسطينية هجوما مفاجئا في 7 أكتوبر.

خطة غزو إسرائيل

ووفقًا لتقرير القناة، فأن هجوم الفصائل الفلسطينية والصراع في غزة «لا يعني استسلام حزب الله لخطته لغزو إسرائيل، بل يُظهر فقط أنها قد دخلت في حالة تجميد مؤقتة».

ونقلت القناة تقديرات خبير عسكري إسرائيلي، الذي لم يُكشف عن اسمه، بأن «قوة الرضوان لا تزال قادرة على تنفيذ خطة غزة في الشمال، ولكن بشكل أكثر تحديدًا: قد يشمل الغزو ما بين 100 إلى 200 عنصر، وسيكون المنطقة المستهدفة أصغر من السابق، على الرغم من أنه من المفترض أن تتضمن الخطوة الأولى غزوًا بريًا محدودًا وفقًا للخطة الأصلية».

وأشار إلى أن «السيناريو لا يزال قائمًا، رغم أن فرص حدوثه أقل بسبب تواجد القوات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر».

قوة الراضون ترعب الاحتلال

وجّه الخبير تحذيرًا للإسرائيليين قائلاً: «رغم أننا اليوم أكثر استعدادًا للدفاع، إلا أنه يجب عدم التقليل من القدرة الهجومية لهذه القوة.. سيقومون بتكثيف تواجدهم في المنطقة بأكملها، باستخدام طائرات بدون طيار ضد القوات العسكرية الإسرائيلية، وتحت غطاء هذا القصف، ستقوم قوة الرضوان بالتقدم واحتلال منطقة معينة، مما سيغير ديناميكية الحرب بشكل كامل، حتى لو كانت بدايتها من جانبنا».

وفي وقت سابق، قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني، العميد ناجي ملاعب، إن إسرائيل تجهز 10 آلاف صاروخ وتشكيلة لقوات الاقتحام البري للتوجه نحو الجنوب، وأضاف أن تل أبيب قد خصصت حوالي 5 مليارات دولار لنظام صواريخ القبة الحديدية، وهو ما يعادل تقريبا 10 آلاف صاروخ، كإجراء تعزيزي واحترازي تحسبا لأي رد من حزب الله.

وأشار إلى أن إسرائيل تخشى تكرار سيناريو الـ7 أكتوبر من قبل «قوة الرضوان»، وتسعى إلى التحضير للتصعيد والتوغل إلى الأراضي اللبنانية.