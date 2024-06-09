4 فئات ممنوعة من تناول السكر الدايت.. احرص على استشارة الطبيب

يلجأ الكثيرون ممن يتبعون الحميات الغذائية إلى تناول السكر الدايت لتحلية المشروبات والأطعمة كبديل للسكر العادي، بهدف إنقاص وزنهم واتباع نمط غذائي صحي، وفي إطار هذا، أكدت عدد من الأبحاث العلمية أن هناك 3 مشكلات صحية تمنع بعض الفئات من تناول السكر الدايت لما يسببه من مخاطر على صحتهم.. فما هي تلك الفئات؟.

يأتي مرض السكري على قائمة المشكلات الصحية التي تمنع المصابين به من تناول السكر الدايت، حسب ما أكده موقع «Web md» الطبي، إذ يستوجب عليهم استشارة الطبيب المتابع لحالتهم قبل تناوله حتى يحدد النوع والكمية المناسبة.

عدم قدرة الجسم على معالجة السكر الدايت

وتعتبر اضطرابات الجهاز الهضمي، كمتلازمة القولون العصبي ثاني المشكلات الصحية التي تستوجب على مرضاه تجنب السكر الدايت، كما تمنع أمراض الكبد والكلى المصابين بها من تناول السكر الدايت دون اسشارة الطبيب؛ لأن الجسم قد لا يتمكن من معالجة سكر الدايت بشكل صحيح لدى هؤلاء الأشخاص.

في إطار هذا، تؤكد الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية والمناعة بجامعة القاهرة خلال حديثها لـ«الوطن»، أنه على الرغم من فوائد السكر الدايت في تقليل السعرات الحرارية للأشخاص الراغبين في إنقاص وزنهم، إلا أن الدراسات أثبتت أن هناك بعض الأنواع التي تحتوي على الأسبرتام تسبب السرطان وشلل العصب السابع.

ردود فعل تحسسية

كما يسبب السكر الدايت ردود فعل تحسسية لبعض الأفراد وبالتالي نلاحظ عدة أعراض عليهم مثل ألم البطن وحكة الجلد، وقد أظهرت بعض الدراسات أن سكر الدايت يسبب زيادة الوزن على المدى الطويل لأنه يعمل على فتح الشهية لتناول السكريات بسبب مذاقة الحلو.