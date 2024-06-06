أستاذ أشعة عن محاولة المصريين القدماء علاج السرطان جراحيا: لا يوجد تحليل دقيق حتى الآن

أوضحت الدكتورة سحر سليم، أستاذ الأشعة بجامعة القاهرة، أنَّها حررت مقالة بالدورية العلمية «فرونتيز ميديسن» عن جمجمتين مصريتين قديمتين بهما آثار تدل على وجود أورام سرطانية وإحداهما تدل على تدخل جراحي علاجي، ضمن مجموعة مقالات عن الأمراض القديمة في عدد خاص تشرف على تحريره.

محاولة المصريين القدماء علاج السرطان جراحيا

ودعت خلال مداخلة لها ببرنامج «مساء dmc» عبر زووم، من تقديم الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع على قناة «dmc»، الباحثين لإرسال أبحاثهم ومقالاتهم لتقييمها وإمكانية نشرها بالدورية، مثل مقالة الجمجمة التي عمرها 4 آلاف سنة، والتي قررت صلاحيتها للنشر بسبب أنها تكشف محاولة المصريين القدماء علاج السرطان جراحيا.

الباحثة: لا يوجد تحليل دقيق حتى الآن

وتابعت: «الجمجمتين واحدة منهما لسيدة عمرها 50 عاما قبل 2600 عام قبل الميلاد وبها ثقب كبير شبيه بما يتسبب به سرطان العظم حاليا، وبها كسر ملتئم يدل على وجود السرطان والثقب محاولة العلاج»

واستطردت: «الجمجمة الأخرى لرجل عمره 35 عاما، وتقريبا ترجع إلى عصر بناء الأهرامات والعظام متآكلة عند الحلق، وتم فحصها بالمجهر ولم يتم أخذ عينات تشخيصية ولكن من الشكل قلنا إنه سرطان ولكن لا يوجد تحليل دقيق حتى الآن، كما أن وجود خدوش في العظام مثل التي يحدثها المشرط الجراحي وعدم التئام العظام مرجح أن سببه وقوع الحادثة قبل الوفاة».