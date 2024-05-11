«صحة كفر الشيخ»: افتتاح عيادة الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات بيلا

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، افتتاح عيادة الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات بيلا، في إطار توفير الخدمات الطبية المتنوعة، والتيسير على المرضى، استكمالاً لسلسلة الإنجازات الطبية التي تهدف للارتقاء بالمنظومة الصحية.

افتتاح عيادة الجهاز الهضمي

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّه جرى افتتاح عيادة الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات بيلا، لتخفيف الضغط على عيادة الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى بيلا المركزي، سعياً لإتاحة أفضل خدمة طبية للمواطنين.

تيسير حصول المواطنين على خدمات طبية متقدمة

وأوضح وكيل الوزارة، أنّه جرى خلال الفترة الماضية، افتتاح المزيد من الأقسام الطبية المتنوعة بعدد من المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، كما تم تزويد بعض الأقسام في عدة مستشفيات بكفر الشيخ بالأجهزة الحديثة، مشيراً إلى حرص وزارة الصحة والسكان على توفير كل الخدمات الطبية بجميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، لتيسير حصول المواطنين على خدمات طبية ذات جودة عالية.