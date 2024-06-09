4 أماكن في أضحية الأضحى.. اعرف أفضل قطعية لحم لعمل ستيك زي المحترفين

مع قدوم عيد الأضحى يزيد الحديث عن اللحوم وأنواعها وأسعارها، وأفضل القطع الموجودة بها، وطريقة تقطيعها وطهيها، وهناك 4 أماكن يعتبرها الطهاة بمثابة كنز، كونها تستخدم في قطع الـ«ستيك».

وأبرز هذه القطع موجودة أسفل ظهر البقرة، أما الجزء الأفضل على الإطلاق، فهو ريب آي، وهي قطعة موجود على عظم على شكل حرف T، وفي السطور التالية تعرف على مواصفات القطع السابقة وفقا لموقع food network.

أفضل قطع لحم لعمل «ستيك»

تتنوع قطع اللحم، ويحتار الطهاة في معرفة أفضل قطعة لعمل «ستيك»، وتعد القطع التالية الأفضل:

شريحة لحم T-bone، تعد أفضل قطعة لحم ستيك، وتكون مقسومة على عظم على شكل حرف T، وتعتبر T-bone أفضل شريحة لحم تقدمها المطاعم للعائلات باعتبارها قطعة كبيرة.

ريب آي:

عبارة عن قطعة لحم دائرية أو مستطيلة كبيرة تحيط بها قطع دهون بيضاء بسيطة، وهي أفضل قطعة لحم لعمل الستيك، من القطع الكلاسيكية لمحبي شرائح اللحم، بسبب طعمها اللذيذ وتباع بدون عظام.

ستريب ستيك

ستريب ستيك واحده ضمن أفضل قطع اللحم لعمل ستيك، ويطلق عليها أحيانًا اسم نيويورك ستريب، وهي عبارة عن قطعة مستطيلة الشكل خالية من العظم تشتهر بطعمها الغني، وهي أقل رقة قليلاً من ريب أي، لكن المميز بها طعمها اللافت للأنظار.

أفضل شرائح ستيك للشوي

قطع الـ«ستيك» تختلف من حيث درجات الحرارة المستخدمة لطهيها، ومفتاح شوي شرائح اللحم ضمان إمكانية طهيها بسرعة على حرارة عالية دون أن تجف، على سبيل المثال «Ribeye و Strip» يجب أن تشوى على فحم داكن ومزيد من الحرارة، وستضفي الشواية طعما لذيذا على أي قطعة من شرائح اللحم، لكن ريب آي قد تكون أفضل نقطة انطلاق للمبتدئين.