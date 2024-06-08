بايدن: نواصل العمل لإطلاق سراح جميع المحتجزين ووقف إطلاق النار بغزة

أكد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، أنه سيواصل العمل من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

ووجه بايدن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي ماكرون، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، الشكر للحلفاء لدعم أوكرانيا، متابعا: لن نسمح بانتصار بوتين، وسنواصل العمل مع الحلفاء من أجل التصدي للتهديدات وخاصة النووية، ونعمل على زيادة قوة العلاقات مع أوروبا وذلك لا يمكن أن يكون إلا بمساعدة فرنسا.