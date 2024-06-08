 مصر تواصل جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

استمرارا للجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية على مدار الساعة، بالتعاون مع كافة القوة الدولية والإقليمية لاتخاذ خطوات جادة تضمن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار على قطاع غزة وفتح جميع المعابر البرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل لداخل القطاع.

واصلت القوات الجوية المصرية مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة، تنفيذ طلعاتها خلال الفترة من الثالث وحتى الثامن من شهر يونيو الجاري من المملكة الأردنية الهاشمية؛ لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة؛ للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة، التي يواجه السكان في ظل العراقيل والصعوبات التي تحول دون دخول المساعدات بصورة كافية لداخل القطاع.

تأتي تلك المساعدات لتلبى جزء ضئيل من الاحتياجات الملحة والأساسية للحفاظ على الحياة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة وغير المسبوقة التي يعيشها الأشقاء الفلسطينيون داخل قطاع غزة.