أول صورة من العملية الإسرائيلية لاستعادة 4 محتجزين في غزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، استعادة 4 محتجزين إسرائيليين صباح اليوم، في غزة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكر جيش الاحتلال أنه في عملية معقدة قام بها الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة الإسرائيلية، جرى استعادة 4 محتجزين إسرائيليين وهم نوعا أرغاماني (25 عاما)، ألموغ مئير (21 عاما)، وأندريه، كوزلوف (27 عاما) وشلومي زيف (40 عاما)، كانوا محتجزين في قبضة حماس في قطاع غزة خلال حفل «الحانوفا» في 7 أكتوبر 2023، وجرى استعادتهم في موقعين مختلفين خلال العملية في قلب مخيم النصيرات.

وأوضح جيش الاحتلال أن حالتهم الصحية طبيعية وجرى تحويلهم لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية في المركز الطبي تل هشومير شيبا.