أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 بمحافظة الدقهلية

أعلن الدكتور محمد رشوان رئيس المنطقة الأزهرية في الدقهلية عن أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة الدقهلية، بعداعتماد النتيجة، وإتاحتها من خلال رابط محدد من قبل بوابة الأزهر الشريف.

أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة الدقهلية

ويستعرض التقرير أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة الدقهلية كالآتي:

- المركز الأول جنا أحمد صلاح الدين

- المركز الثاني أبرار محمد فكري عبد العزيز

- المركز الثالث: ملك طارق محمد عادل الجرايحي

- المركز الرابع: يمنى مصطفى ممدوح عبد الحميد

- المركز الخامس حبيبة على أحمد محمود سليمان

- المركز السادس: ملك محمد عبد الهادي منصور

- المركز السادس مكرر: أميرة محمد علي نافع جاد

- المركز السابع: محمد حمدي محمد ابراهيم سويلم

- - المركز السابع مكرر عمرو عبد الصبور الحسيني محمد الهلالي

- المركز الثامن: سومية محمد سعد أحمد إسماعيل

تهنئة الطلاب الأوائل في الشهادة الابتدائية الأزهرية بمحافظة الدقهلية

وقدم رئيس المنطقة الأزهرية في الدقهلية، التهنئة للطلاب والأوائل في الشهادة الابتدائية بأزهرية الدقهلية وأولياء الأمور، متمنيا لهم النجاح بشكل مستمر في المراحل التعليمية المختلفة المقبلة.