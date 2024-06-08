اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالإسكندرية.. اعرفها الآن

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالإسكندرية بنسبة نجاح بلغت 69% من المتقدمين للامتحانات هذا العام، وذلك بتراجع 2% عن العام الماضي الذي شهد حينها نسبة نجاح 71%.

وبحسب بيان الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، فإنه بإحصاء نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام 2023 - 2024 تبين أن أعداد الطلاب المتقدمين بلغ 3033، بنسبة نجاح 69%.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالإسكندرية 2024

وأكدت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية أنه يمكن معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من خلال الدخول على الرابط المخصص لاعلان النتيجة على بوابة الأزهر.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

وعلى الطلاب الراغبين في الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية يمكن الحصول عليها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا .

- الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدارسي الثاني 2024، أو الشهادة الابتدائية الأزهرية.

- اختيار المنطقة الأزهرية التابع لها.

- ادخل رقم جلوس الطالب.

- فيما بعد اضغط على النتيجة للاطلاع عليها.

ورُفعت النتيجة إلكترونيا تيسيرًا على طلاب الأزهر، وذلك من خلال موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة بسهولة ويسر، كما يمكن أيضا معرفتها من خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات.