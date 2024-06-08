البنك الأهلي المصري يُجدّد التعاون مع «فيزا».. ويطلق حملة لـ«ميزة»

أعلن البنك الأهلى المصرى تجديد اتفاقية الشراكة طويلة الأجل مع «فيزا»، الشركة الرائدة عالمياً فى مجال المدفوعات الرقمية، والتى امتدت شراكتهما منذ عام 1994.

وأعرب هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، عن اعتزازه باستمرار تلك الشراكة مع شركة «فيزا»، كونها من أكبر الشركات العالمية المتخصّصة فى تكنولوجيا حلول الدفع، التى أثمرت عن المساهمة فى تنفيذ استراتيجية البنك من خلال تقديم مزيد من الحلول المتطورة التى تدعم بشكل كبير منظومة الشمول المالى، وتشجيع التطور الرقمى والتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.

وأكد أن ذلك التعاون يُعد استكمالاً لما تحقّق من دفع وتيرة التحول الرقمى فى مصر، من خلال تحقيق نمو ملحوظ للمدفوعات الرقمية، عن طريق تقديم حلول دفع مبتكرة وآمنة للعملاء المصريين والشركات، من أجل دعم التجارة الرقمية فى مصر، إضافة إلى تقديم مزايا جديدة ذات قيمة مضافة للعملاء، وجذب شرائح جديدة من العملاء خارج منظومة القطاع المصرفى ودمجهم فى الاقتصاد الرسمى.

وأضاف يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن تجديد التعاون مع شركة «فيزا» يأتى بمثابة استكمال للتوسّع فى الخدمات الإلكترونية التى تتضمّن أسورة الدفع الإلكترونى، وبطاقات الخصم المباشر للشركات وبطاقات الخصم المباشر بالعملة الأجنبية للأفراد، والبطاقات الائتمانية «Infinite & Signature».

وأوضح أن تجديد تلك الشراكة يوفر حلول دفع جديدة ومبتكرة فى مصر، وذلك من خلال تقديم سُبل دفع آمنة وفعّالة وسريعة، مشيراً إلى أن التعاون مع «فيزا» يدعم خطط البنك التوسّعية لتقديم الخدمات المصرفية لعدد أكبر من العملاء فى مختلف أنحاء مصر، مما يتيح مزيداً من التدفّقات النقدية بالعملات الأجنبية فى السوق.

فى سياق موازٍ، أعلن البنك الأهلى عن إطلاق حملته الترويجية الخاصة باستقبال وصرف الحوالات على بطاقة «ميزة المدفوعة مقدّماً»، تشجيعاً للعملاء حاملى تلك البطاقات على استخدامها فى معاملاتهم المالية فى المشتريات وسداد المدفوعات، وذلك من خلال نقاط البيع الإلكترونية لدى التجار أو مواقع الإنترنت، وذلك بداية من يونيو 2024 ولمدة 6 أشهر، على أن يتم اختيار العملاء الفائزين شهرياً.