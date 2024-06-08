الصور الأولى من التجهيزات النهائية للبدء في أعمال مترو الإسكندرية «أبو قير - محطة مصر»

حصلت «الوطن» على الصور الأولى لأعمال التجهيزات النهائية للبدء في تركيب خوازيق مسار مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»، من المرحلة الأولى بطول 21.7 كم، والذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية، ويهدف أيضا إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية واستيعاب حركة النقل المتزايدة.

اصطفاف الماكينات وبجانبها العمال

تُظهر الصور اصطفاف الماكينات وبجانبها العمال، فضلاً عن تجهيزات الأعمال الخرسانية، إذ يتم تنفيذ المشروع بأيد مصرية خالصة ووفق المواصفات والمعايير العالمية، ويأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في تقديم شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة لتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة وتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين.

متابعة دورية لحالة المباني

من المقرر أن تكون هناك متابعة دورية لحالة المباني المحيطة بنطاق المشروع، فضلاً عن وجود تنسيق دائم بين الهيئة القومية للأنفاق ومحافظة الإسكندرية لتوفير وسائل نقل بديلة للمواطنين عن قطار أبوقير الذي تم إلغاءه لحين الانتهاء من تنفيذ مشروع المترو، والذي سيمثل إضافة مهمة لمنظومة النقل في مصر وخاصة في محافظة الإسكندرية.

معلومات عن مشروع مترو الإسكندرية

- المرحلة الأولى تمتد بطول 21.7 كم

- تشتمل المرحلة على 6.5 كم سطحى في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية

- تشتمل المحطة على مسار علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير.

- يشتمل على 20 محطة.

- توقيع عقد تنفيذ المشروع مع تحالف «أوراسكوم للإنشاءات – كولاس ريل الفرنسية».

- تم إجراء أعمال الرفع المساحي والجسات واختبارات التجربة للخوازيق.

- يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/إتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه.

- تم تسليم كل مواقع المشروع للشركة المنفذة تمهيدا للبدء في الأعمال المدنية للمشروع.

- التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.