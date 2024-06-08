وكيل نقابة المحامين لقصواء الخلالي: لن نسمح باستهداف الإعلام المصري

قدم المستشار عمر هريدي وكيل مجلس نقابة المحامين، التحية والتقدير للإعلامية قصواء الخلالي، على موقفها المشرف والداعم للقضية الفلسطينية، والرافض لأفعال الكيان الصهيوني الوحشية في حق الشعب الفلسطيني.

وأعلن «هريدي»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على «شاشة CBC»، تقدمه بمذكرة إلى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ضد ممارسات اللوبي الأمريكي الإسرائيلي ضد الإعلام المصري، لتكون على طاولة الاجتماع المقبل لاتحاد المحامين العرب.

واستنكر ما تتعرض له الإعلامية قصواء الخلالي من استهداف وإرهاب من جانب جماعات الضغط الأمريكي الداعمة لإسرائيل، وذلك بعد أن تصدت لهم من خلال برنامجها في المساء مع قصواء.

وأشار «هريدي» إلى أن استهداف الإعلام المصري ممثل في قصواء الخلالي من قبل «ريتشارد أبيستاين»، سيقابل بمعركة للحفاظ على الموقف المصري من القضية الفلسطينية.

وأوضح، أن الخلالي تقوم بدور بطولي ونضالي، وهو ما يستدعي منا الوقوف بجانبها ودعمها والرفض الكامل لكل أشكال التحريض على الإعلام المصري والعربي، موضحا أن «الخلالي» سعت لكشف ممارسات إسرائيل، وهو ما أدى إلى إرهاب مراكز القوى للإعلاميين والصحفيين لإسكات أصواتهم الرافضة لممارسات إسرائيل بالإبادة الجماعية للشعب الأعزل وتهجير أصحاب الأرض.