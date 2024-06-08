محمود مسلم: إسرائيل خسرت كثيرا في حرب غزة.. ونتنياهو سيكمل عناده

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إن تحرير 4 رهائن إسرائيليين اليوم في قطاع غزة كان في مقابله مقتل ضابط إسرائيلي في هذه العملية، وهذا أحدث خلطا في المعادلة، حيث كان الوصول لاتفاقية قاب قوسين أو أدنى من خلال الضغط.

تحرير الرهائن تم بدعم أمريكي على الأرض ومن خلال المعلومات

وأضاف «مسلم»، خلال لقاء ببرنامج «بالورق والقلم»، المذاع على قناة ten، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أنًّ تحرير الرهائن تم بدعم أمريكي على الأرض ومن خلال المعلومات، علما بأن قوات الاحتلال دخلت رفح الفلسطينية منذ مدة طويلة ووصلوا إلى 4 رهائن فقط.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدخل الحرب منذ 8 أشهر لاستعادة الرهائن وقتل قادة حماس في غضون أسابيع، ولكن لم يفعل أي شيء، سوى إعادة 7 رهائن فقط، والوصول إلى 4 رهائن تطور ميداني مهم بالنسبة لإسرائيل لا ينبغي إغفاله، وسيمنحهم أمل استعادة رهائن آخرين.

من المتوقع أن ترسل حركة حماس ردها على المبادرة الأمريكية المطروحة اليوم أو غدا

ولفت إلى أنه من المتوقع أن ترسل حركة حماس ردها على المبادرة الأمريكية المطروحة اليوم أو غدا، ونتنياهو قد يستمر في عناده، خاصة أن نهاية الحرب تعني نهاية مكانته كرئيس لوزراء إسرائيل ومحاكمته ومحاسبته، بالتالي منذ اليوم الأول يحاول مد الحرب بأكبر قدر رغم السمعة السيئة الدولية التي نالتها إسرائيل، والتي خسرت من هذه الحرب كثيرا، وفي المقابل- هناك تعاطف إنساني ودولي كبير مع فلسطين جرى أثناء هذه الحرب.

وتابع: «للأسف نتنياهو سيكمل عناده، وكم الصراعات والخلافات الداخلية في إسرائيل كبيرة للغاية، ونتمنى استجابة حماس للمبادرة، ويتم وقف إطلاق النار وانتهاء هذه الحرب».