«المحامين» تتضامن مع قصواء الخلالي وترفع مذكرة رسمية لاتحاد المحامين العرب

أعلن المستشار عمر هريدي، وكيل مجلس نقابة المحامين، عن تقدمه بمذكرة إلى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، ضد ممارسات اللوبي الأمريكي الصهيوني على الإعلام المصري، لتكون على طاولة الاجتماع المقبل لاتحاد المحامين العرب - المكتب الدائم.

نقابة المحامين تستنكر ما تتعرض له الإعلامية قصواء الخلالي

واستنكر «هريدي» ما تتعرض له الإعلامية قصواء الخلالي، من استهداف وارهاب من جانب جماعات الضغط الأمريكي الداعمة لإسرائيل، بعد أن تصدت لهم من خلال برنامجها لكشف أكاذيب إسرائيل، والدعم اللامحدود الذى تتلقاه من الولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد وكيل مجلس نقابة المحامين، على رفضه الكامل لكل أشكال التحريض على الإعلامية قصواء الخلالي، والإعلام المصري والعربي، موضحا أن الأخيرة سعت لكشف ممارسات إسرائيل، وهو ما أدى إلى إرهاب مراكز القوى للإعلاميين والصحفيين لإسكات أصواتهم الرافضة لممارسات إسرائيل بالإبادة الجماعية للشعب الأعزل وتهجير أصحاب الأرض.

نقابة المحامين تعلن تقديم الدعم الكامل لـ قصواء الخلالي

وأعلن المستشار عمر هريدي، عن تقدمه من خلال النقابة العامة للمحامين، واتحاد المحامين العرب، بكل الدعم القانوني في الداخل والخارج، لمؤازرة الإعلامية قصواء الخلالي، وكل فريق الإعلام والصحافة المصرية والعربية، في سبيل آداء رسالتهم الإعلامية النبيلة.