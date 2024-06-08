كاتب صحفي: البنية الأساسية في مصر عظيمة.. وشبكات الطرق بالمرتبة الـ18 عالميا

أكد الكاتب الصحفي علي السيد، أن أي حكومة قادمة لتولي المهمة في مصر هي حكومة تحديات بالدرجة الأولى، لأن كل الأحوال والظروف التي تمر بها الدولة المصرية وتحيط بها هي ظروف صعبة، والظروف المعيشية التي تمر بها مصر ليس فقط فيما يخص التضخم، إنما هناك إشكالية في الخدمات.

جودة شبكات الطرق

وأضاف، في حواره ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنه حدث خلال الفترة الأخيرة تحسن كبير في نوعية الخدمات، فأصبح هناك تكلفة مرتفعة لهذه الخدمات، لافتا إلى مشروعات تصنعها الدولة وذات أهمية كبيرة للغاية، مثل مشروعات الطرق والبنية الأساسية لدى مصر طرق عظيمة وعالمية، وتحتل المركز الـ18 عالميا في جودة الطرق».

الأمن القومي وبناء الإنسان في المرتبة الأولى

وتابع: «الشعب المصري يريد مزيدا من تحسين مستويات المعيشية، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية»، موضحاً أن أهم محور في الوقت الحالي هو أن هناك خطاب تكليف من قبل الرئيس السيسي إلى الحكومة الجديدة وهو خطاب تكليف شديد الأهمية والذي وضع الأمن القومي وبناء الإنسان في المرتبة الأولى ويحتل الدور الأساسي.