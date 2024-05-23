النائب علاء عابد: الشعب المصري يدعم القيادة السياسية في جميع قراراتها

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الشعب المصري كله يقف خلف القيادة السياسية في جميع قراراتها التي تتخذها، سواء خاصة بالشأن الداخلي أو الخارجي، مثمنا دور القيادة السياسية المصرية وجهودها الداعمة للقضية الفلسطينية وأيضا دور الدبلوماسية المصرية.

قناة السويس الجديدة

وأضاف النائب علاء عابد إن قناة السويس الجديدة كانت أول المشروعات القومية التي نفذها الرئيس السيسي عقب توليه قيادة البلاد، وذلك نتيجة حرصه على دعم الاقتصاد المصري، مؤكدا أن قناة السويس تعد أحد أعمدة الاقتصاد المصري، وهي مصدر هام من مصادر الدخل القومي، وأيضا مصدر للعملة الأجنبية التي تدعم الاقتصاد الوطني.

لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

وتابع: «نعلم جميعا الظروف التي مر بها العالم وتأثرت بها قناة السويس، وعلى الرغم من ذلك استطاعت أن تحقق نجاحا وإيرادات كبيرة، وستظل قناة السويس أهم ممر ملاحي في العالم».

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم، لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهيئة قناة السويس للعام المالي 2024/2025.