أسامة كمال: الشعب المصري ينتظر حكومة جديدة بالكامل من باب التغيير

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن كل الأحاديث الدائرة عن عدد الوزراء الذي سيتم تغييرهم وشكل الوزارات هو يندرج تحت التكهنات والتسريبات، موضحًا أن أشخاص الوزراء الحاليين جميعهم لهم الاحترام وكان لهم النجاحات والإخفاقات.

الشعب المصري ينتظر حكومة جديدة

وأوضح كمال، خلال تقديم برنامج «مساء دي إم سي» المُذاع عبر شاشة «dmc» أن الشعب المصري ينتظر حكومة جديدة بالكامل من باب التغيير، مؤكدًا أنه لا يعتقد أن الشعب المصري يرى أن الحكومة المقبلة هي الأفضل، لأنهم لا يعرفون من هو القادم من الوزراء ولا يعرفون قدراتهم، مشددًا على أن كل الاحترام لوزراء الحكومة المستقيلة ولا أحد ينجح دائمًا ولا أحد يخفق دائمًا.

تشكيل الحكومة الجديدة

وتمنى الإعلامي في الأيام القليلة المتبقية لحين تشكيل الحكومة الجديدة أن يستمر الوزراء الحاليون في عملهم حتى آخر لحظة، وأن يحرصوا في عملهم على أن يكون العمل في أفضل وجه ممكن، وشرف الإنسان خدمة وطنه في منصب وزاري، مضيفًا: «هو معالي الوزير وهيفضل معالي الوزير ويجب أن يؤدوا دورهم على أكمل وجه»، مشددا على أنه عند ظهور الوزراء في حوارات تليفزيونية أو مداخلات هاتفية لا بد من التطرق للحقيقة كاملة ولا يتركون مجالا للشائعات وتقارير تؤكد معلومات لم يتم التصريح بها على لسان المسؤولين.