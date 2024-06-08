نقيب الصحفيين الفلسطينيين يدعم قصواء الخلالي: لا ننسى مواقف الأوفياء

قال ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن الإعلامية قصواء الخلالي تستحق كل الدعم والمساندة من الشعب الفلسطيني لما تقدمه من دعم ومساندة مطلقة للقضية الفلسطينية، معقبا: «تستحقين المساندة، واتخذتِ موقفاً واضحاً مع شعبنا ضد حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها ولا ننسى مواقف الأوفياء أمثالكم».

«أبو بكر»: هجمات وتحريض الاحتلال ليست بجديدة

وأضاف «أبو بكر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «قناة CBC»: «أننا نعتبر الهجمة والتحريض من الاحتلال ضدك ليس بجديد عليهم»، موضحا دورها في القيام بالدفاع عن الشعب الفلسطيني، ونحن في النقابة نستنكر هذه الحملة ونعتبرها ممنهجة من الاحتلال الإسرائيلي وبتعليمات من الجهات الداعمة لهم.

تهديدات الاحتلال ضد شخصيات عامة غير مقبولة

وتابع: «هذه التهديدات والتحريض ضد الشخصيات العامة أمر غير مقبول، ونؤكد أن هذه الحملات تريد قتل الشخصية المعنوية وندين هذه الحملة ونعتبرها تحريضا مقصودا، وتابعنا مع الجهات الدولية المختصة في هذا الأمر، وأكدنا أن هذه الحملة هدفها القتل المعنوي لشخصية كبيرة مثل قصواء الخلالي».

وواصل أن الحملة الأمريكية ضد قصواء الخلالي تستهدف أي دعم معنوي للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن مصر هي العمود الفقري للأمة العربية والصحفيون المصريون العمود الفقري للصحفيين العرب.

وأكد أنَّ نقابة الصحفيين المصريين توأم نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ومصر هي الداعم الأول ومواقفها صريحة وواضحة مع الشعب الفلسطيني وقضيته، لذلك لا تتوانى بالوقوف مع كل الصحفيين المصريين، مضيفا: «الصحفيون المصريون العمود الفقري للصحفيين العرب».

واختتم نقيب الصحفيين الفلسطينيين قائلا إن الاتحاد الدولي للصحفيين سيتابع مجريات الحملة الأمريكية ضد قصواء الخلالي.