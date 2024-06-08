أسامة كمال: حرب غزة جريمة مكتملة الأركان

ندد الإعلامي أسامة كمال، بالحرب التي شنتها إسرائيل على غزة، واعتيادها ارتكاب الجرائم في القطاع، لافتا إلى اتباعها أسلوب المجازر القديمة ذاته.

«كمال»: لا يجب أن نعتاد جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

تابع «كمال»، خلال تقديمه برنامجه «مساء dmc»: «لا يجب أن نعتاد على التقارير والبيانات التي تأتي عن الحرب والمجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منوهًا بأنه لا يجب أن نعتبر ما يحدث في قطاع غزة أمر طبيعي وعادي، في ظل تصريحات الأمم المتحدة، بأنه لم يكن هناك مستشفى يعمل في القطاع، وهو بالطبع ليس أمراً طبيعيا».

ما يحدث في غزة «حرب غير عادية»

استطرد: «الوضع في غزة من تكرار واستمرار العنف الإسرائيلي وتكرار المجازر حتى بتنا لا نعرف عن أي مجزرة يتحدثون الآن، ولا يجب أن نقبل أن يصدر البعض، صورة أن ما يحدث في غزة أمر عادي وطبيعي، بل هو حرب غير عادية».